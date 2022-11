“Depois do sucesso da primeira edição do Courage Club, com lotação esgotada em apenas 24 horas após o anúncio do cartaz, o festival viaja de Paredes de Coura até ao berço da nação – Guimarães”, refere a empresa responsável pelo evento em comunicado.

A estreia em Guimarães, no distrito de Braga, vai decorrer a 17 e 18 de fevereiro de 2023, e “irá receber alguns dos nomes mais marcantes da música nacional e internacional da atualidade”, como Interpol, Dino D’Santiago, Wu-Lu, Mallu Magalhães e Anna Prior.

“São alguns dos artistas confirmados que irão fazer história nesta segunda edição do Courage Club”, sublinha a organização.

O comunicado refere ainda que os concertos vão decorrer em “algumas das mais icónicas salas vimaranenses: CAE São Mamede, Centro Cultural de Vila Flor (CCVF), Teatro Jordão, Café Concerto (CCVF) e Tribuna”.

Os bilhetes estarão à venda a partir de sexta-feira, 2 de dezembro, e custam 50 euros (passe geral para os dois dias) e 30 euros o bilhete diário.