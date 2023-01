Isaura revelou esta quarta-feira, dia 11 de janeiro, o videoclipe do single "Glória". A canção chega aos serviços de streaming de música na próxima sexta-feira, dia 13 de janeiro.

O tema é o terceiro single de antecipação do novo álbum de originais, que será editado a 24 de março. Segundo o comunicado, " "Invisível" é um "álbum muito pessoal para a artista que retrata as experiências da sua vida recente e reforça a ligação à escrita e composição em português que teve início com 'Agosto', o seu primeiro EP exclusivamente em português".

"Há muito tempo que queria fazer uma canção para a minha mãe. "Glória" não é a primeira tentativa mas foi a primeira canção em que senti que consegui dizer-lhe tudo o que sentia ser mais importante que ela soubesse, que ela é "casa". Tal como em qualquer outro presente que se ofereça, o meu foco foi tentar que ela gostasse; esta vontade guiou a composição e muito das escolhas de produção", conta a artista.

O vídeo tem realização de LaPelusa que o descreve como “uma roadtrip rumo à aventura": "Um momento para se ter coragem de pôr o mundo exterior de parte, tirar as mãos do volante e ir; largar tudo em busca do reencontro com a nossa criança interior e a nossa mais genuína essência. Quis criar uma viagem leve, colorida, de exploração do universo infantil que só se deixa arrebatar por paisagens de cortar a respiração e que reforçam a sensação de liberdade".

Veja o vídeo: