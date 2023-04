"First Two Pages Of Frankenstein", o nono álbum dos The National, chegou esta sexta-feira, dia 28 de abril. O disco já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e à venda nas lojas em formato físico.

No total, o disco conta com 11 canções produzidas pela banda nos Long Pond Studios, em Nova Iorque. "First Two Pages Of Frankenstein" conta com a participação de Taylor Swift, Phoebe Bridgers e Sufjan Stevens.

Em outubro a banda norte-americana dá três concertos em Portugal, com uma data na Super Bock Arena (5 de outubro) e duas no Sagres Campo Pequeno (6 e 7 de outubro).

First Two Pages of Frankenstein: