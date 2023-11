O músico britânico Jamie Cullum é a primeira confirmação da edição de 2024 do Cooljazz.

"O festival festeja o 20.º aniversário e anuncia um artista que se funde na história do festival e da própria presença do artista em Portugal", frisa a organização. O concerto do cantor está marcado para o dia 31 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

O britânico vai apresentar no palco do festival temas como “What a Difference A Day Made”, “Im All Over it”, “Gran Torino”, “Everlasting Love”, “Don’t Stop The Music”, “High And Dry” ou "These Are The Days".

"Num ano especial como o de 2024 em que passam 20 anos desde a primeira edição do Cooljazz, para nós era fundamental ter alguém com uma história tão próxima e tão ligada à nossa como o Jamie Cullum. Vai ser um grande ano!", adianta Karla Campos, diretora da Live Experiences e do festival.

A edição de 2024 do Cooljazz vai contar com três concertos por noite. "Começa às 20h00 com as Cascais Jazz Sessions by Smooth FM, depois segue-se o primeiro concerto no palco principal e termina com o grande concerto no palco principal", adianta a promotora em comunicado.

Os bilhetes já se encontraram à venda.

JAMIE CULLUM

31 Julho 2024, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Abertura de portas – 19h00

Cascais Jazz Sessions by Smooth FM– 20h00

Primeiro Concerto Palco Principal – a anunciar

Grande Concerto Palco Principal – a anunciar

PREÇOS: