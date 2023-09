Na passada quinta-feira, dia 14 de setembro, Jão revelou o videoclipe do tema que já soma mais de oito milhões de reproduções no Spotify. O vídeo da canção conta com a participação de João Guilherme, ator que faz parte do elenco de "De Volta aos 15", da Netflix.

No videoclipe, o ator surge vestido de gato. Quando encontra o dono da música, João Guilherme tira a máscara de felino.

Nas redes sociais, Jão recebeu várias críticas por expor a sua sexualidade nos vídeos. "Quando beijo uma mulher, quero esconder a minha sexualidade. Quando é homem, 'tô' querendo chamar atenção", escreveu o artista no X (antigo Twitter).

"Tem alguém questionando Gusttavo Lima ou algum outro cantor sobre quem eles beijam nos seus trabalhos e se estão querendo chamar a atenção com isso? Não faz sentido algum", acrescentou o músico brasileiro.

"Vou continuar a expressar a minha sexualidade do jeito que eu quiser", rematou.

Veja aqui o vídeo de "Me Lambe".