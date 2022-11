O artista e compositor, Jimmy P, anunciou o lançamento do novo novo disco para 2023. "Narrativa", o primeiro single do álbum, chega no dia 9 de dezembro.

O novo disco marca uma nova fase na carreira e vida do artista, descrita como "um renascimento num ritual de passagem e de celebração, elevação e expressão da essência, humana e artística".

"Os Rituais de passagem são celebrações que marcam mudanças, formas de criar e empoderar novos lugares de reflexão, de comunicação e de ação que, no meu caso, acontece através da minha arte, que é a minha música", frisa Jimmy P em comunicado.

Este tem sido um processo de reflexão profundo, como se de uma travessia se tratasse, na qual o meio é a matéria, como forma de resgatar a essência da minha identidade. Revisitar o passado, reformular o presente, e dar-lhe voz, palavra e ritmo através de uma nova proposta artística, é o propósito da minha missão, neste desbravar de novos caminhos, com o intuito de convocar elevação, celebração, espiritualidade, ancestralidade, raízes, história, cultura, legado, entre outros valores e conceitos que nele se encerram", remata o artista.

Jimmy P atua no dia 9 de dezembro na primeira edição do Festival Authentica, em Braga, e promete estrear ao vivo o novo single "Narrativa".