Joana Alegre editou na passada sexta-feira, dia 6 de outubro, nas plataformas digitais e em formato físico o álbum "Um Só Dia", uma homenagem à poesia cantada de Manuel Alegre.

O projeto inclui os temas inéditos da cantora e compositora, musicados a partir da poesia do pai, e conta com as participações de Agir, Ana Bacalhau, Camané, Cristina Branco, Jorge Palma e Vicente Palma.

Com curadoria de Joana Alegre, esta celebração teve início em 2021, com um primeiro espetáculo no Teatro São Luiz, em Lisboa. Com novos arranjos sob a direção musical de André Santos, "Um Só Dia" juntou em palco nomes da música portuguesa na reinterpretação de temas como "Uma Flor de Verde Pinho", "Corpo Renascido" ou "Trova do Vento que Passa".

Segundo a artista, o disco é “uma homenagem e celebração dos 87 anos de vida e poesia cantada de Manuel Alegre, através do tempo e entre gerações". A ideia começou a ser desenvolvida em plena pandemia quando, “na saudade e solidão, o poema ‘Lisboa Ainda’ juntou músicos à distância, e essa semente motivou a vontade de um projeto maior que recuperasse grandes canções, juntando novas, em arranjos contemporâneos e a participação generosa de grandes nomes da música portuguesa".

"Fica agora materializada em álbum esta força agregadora da poesia que se fez música, na partilha entre todos os que se juntaram para cantar e ouvir cantar o poeta”, completa a artista.

ALINHAMENTO "UM SÓ DIA"

1. Intro (Manuel Alegre)

2. Um Só Dia (Joana Alegre)

3. Poemarma (Joana Alegre, Vicente Palma)

4. Lisboa Ainda (Joana Alegre)

5. Cavalos Brancos (Joana Alegre)

6. Uma Flor de Verde Pinho (Agir)

7. Corpo Renascido (Ana Bacalhau)

8. Trova do Vento que Passa - Ao Vivo no Teatro São Luiz (Agir, Ana Bacalhau, Camané, Cristina Branco, Joana Alegre, Jorge Palma)