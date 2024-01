Joana Sá, pianista e compositora, apresenta no dia 12 de janeiro o seu novo trabalho a solo na Culturgest, em Lisboa. Já a 26 de janeiro, a artista portuguesa atua no gnration, em Braga. Coimbra será a paragem seguinte, com data ainda a anunciar.

Pianista, improvisadora e compositora, Joana Sá vai levar a palco o álbum "Corpo-escuta / A body as listening", um novo solo para piano e eletrónica, e o mais recente fragmento de "A body as listening – resonant cartography of music (im)materialities".

O projeto multidimensional é composto por um livro, uma instalação virtual, uma conferência-performance e um disco.