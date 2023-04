O CoolJazz vai receber o artista João Só a 29 de julho, no mesmo dia de Norah Jones. Com mais de 10 anos de carreira, o músico vai atuar pela primeira vez no festival, garantido uma viagem pela sua carreira.

Norah Jones sobe também a palco na mesma noite, "apresentado um concerto com assinatura própria revisitando os sucessos da sua carreira", destaca a organização.

Influenciado por Beatles, GNR, Oasis, Clã, Sérgio Godinho, Rui Veloso, Elvis Costello e Jorge Palma, João Só começou a compor aos 15 anos. Este ano, editou o novo tema “O teu refrão” e em 2022, o EP “e não só”.

João Só conta com uma discografia que nasce em 2009, com o seu primeiro álbum “João Só e Abandonados”, seguindo-se “Coração no Chão”, em 2013, “Até Que A Morte Nos Separe”, em 2015, “O Bom Rebelde”, em 2018 e, em 2021, “Nada é Pequeno No Amor”.

Ao longo a sua carreira, conta com colaborações com artistas nacionais como Miguel Araújo, Lúcia Moniz, Teresinha Landeiro, Ana Bacalhau, entre outros.

CARTAZ CONFIRMADO, EM BREVE MAIS ARTISTAS A ANUNCIAR

Lionel Richie | Filipe Karlsson (8 Julho), Kings of Convenience | Golden Slumbers (19 Julho), Snarky Puppy | Filho da Mãe (20 Julho), Van Morrison (22 Julho), Ben Harper (26 Julho), Tiago Bettencourt | Nena (27 Julho), Norah Jones | João Só (29 Julho).