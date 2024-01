Norah Jones está a preparar o seu novo álbum. "Visions" chega a 8 de março e sucede a "Pick Me Up Off the Floor", de 2020.

Na passada semana, a artista norte-americana revelou primeiro single do disco. "Running", canção escrita pela cantora com o produtor e multi-instrumentista Leon Michels, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O novo álbum de Norah Jones vai contar com 12 temas, descritos como "vibrantes e alegres". "A razão pela qual intitulei o álbum de 'Visions' é porque muitas das ideias surgiram no meio da noite ou naquele momento antes de dormir, e 'Running' foi uma delas em que estás meio que a dormir e meio que acordado", explica a artista.

Tal como o novo singles, para as canções de "Visions", Norah Jones teve a seu lado Leon Michels. "Fizemos a maioria das canções da mesma forma, comigo ao piano ou na guitarra e o Leon a tocar bateria, e apenas tocávamos, sem um objetivo concreto. Gosto da crueza que se sente entre mim e o Leon, a maneira como soa meio garage, mas também comovente, porque é daí que ele vem, mas também não é excessivamente aperfeiçoado", conta.

"Visions" também conta com contribuições do trompetista Dave Guy, do baixista Jesse Murphy e dos bateristas Brian Blade e Homer Steinweiss.

Norah Jones é uma das cabeças de cartaz da 18.ª edição do CoolJazz. A norte-americana atua a 29 de julho de 2023 no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

ALINHAMENTO:

Lado A

1. “All This Time” (Norah Jones/Leon Michels)

2. “Staring at the Wall” (Norah Jones/Leon Michels)

3. “Paradise” (Norah Jones/Leon Michels)

4. “Queen of the Sea” (Norah Jones)

5. “Visions” (Norah Jones)

6. “Running” (Norah Jones/Leon Michels)

Lado B

1. “I Just Wanna Dance” (Norah Jones/Leon Michels/Homer Steinweiss)

2. “I’m Awake” (Norah Jones)

3. “Swept Up in the Night” (Norah Jones/Leon Michels)

4. “On My Way” (Norah Jones/Pete Remm)

5. “Alone With My Thoughts” (Norah Jones/Leon Michels)

6. “That’s Life” (Norah Jones/Leon Michels)