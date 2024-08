O final da edição dos Jogos Olímpicos de Paris promete surpreender. Depois de surgirem vários rumores sobre a participação especial de Tom Cruise, várias fontes confirmaram à Variety que Billie Eilish, Snoop Dogg e Red Hot Chili Peppers vão atuar na cerimónia de encerramento.

De acordo com a revista, os três artistas vão participar na emissão especial a partir de Los Angeles, "numa mistura de atuações pré-gravadas e em direto". Ben Winston, produtor dos Grammys e de "Adele: One Night Only" (2021) é um dos responsáveis pelo espetáculo, juntamente com a equipa francesa.

No início da semana, o Deadline adiantou que Tom Cruise seria ser a grande surpresa da cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, marcada para o dia 11 de agosto. O ator de "Missão: Impossível" esteve presente no arranque do evento desportivo e já assistiu a várias competições.

Segundo o site, Tom Cruise vai participar no momento da entrega da bandeira olímpica à cidade de Los Angeles, que irá receber a edição de 2028.

Na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, a presidente de Los Angeles, Karen Bass, vai receber das mãos de Anne Hidago, presidente da câmara de Paris, a bandeira olímpica. "É esperada uma grande produção de Hollywood", adiantou uma fonte ao Deadline.

O site TMZ adianta que, no momento de entrega da bandeira, Tom Cruise vai descer do topo do Stade de França. Depois, será exibida uma gravação de dois minutos que mostrará a viagem de avião do ator até Los Angeles, terminando com um salto de paraquedas junto ao famoso letreiro de Hollywood, que celebrou 100 anos em 2023.

Para já, a organização dos Jogos Olímpicos de Paris não confirmou a participação de Tom Cruise e tudo será mantido em segredo até ao dia 11 de agosto.