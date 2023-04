O festival vai decorrer de 11 a 14 de maio, nos Recreios da Amadora, no Auditório de Alfornelos, também na cidade da Amadora, e no Cineteatro D. João V, na Damaia, anunciou a Câmara da Amadora, que organiza o certame com o Jazz ao Centro Clube (JCC).

O guitarrista e compositor norte-americano John Scofield, de 71 anos, atua a solo, no dia 12 de maio, às 21h00, nos Recreios da Amadora.

A primeira gravação a solo de John Scofield decorreu no ano passado, tendo o músico já conquistado três Grammy e gravado mais de 40 discos, como se pode ler na biografia disponível na página da Casa da Música, onde atuou várias vezes ao longo das últimas décadas.

“O próprio Scofield refere que, até muito recentemente, tinha ‘evitado tocar concertos a solo’, não considerando a guitarra solo ‘como a plataforma ideal para a improvisação’. Apesar disso, confessa que ‘depois de tocar guitarra ao longo de 56 anos, está finalmente interessado em atirar-se ‘à coisa sozinho e explorar as possibilidades'”, pode ler-se no comunicado da Câmara da Amadora.

O diretor do JCC, José Miguel, no comunicado divulgado, realça “a estreia do notável guitarrista John Scofield a solo em território nacional e a apresentação, em primeira mão, do novíssimo trabalho discográfico do quarteto encabeçado por Maria João e Carlos Bica”.

O reencontro de Bica e Maria João acontece no dia 13 de maio, às 21h00 nos Recreios da Amadora, partilhando o palco com João Farinha, ao piano e teclados, e Gonçalo Neto, na guitarra.

Relativamente às outras propostas, José Miguel referiu que “apontam caminhos do presente e do futuro desta música”, destacando a apresentação do trabalho de estreia da guitarrista Eugénia Contente, e “a confirmação do talento do saxofonista Ricardo Toscano, o brilhante Silk Trio, de Luke Stewart, de que faz parte o superlativo baterista Chad Taylor, e a presença inevitável da GeraJazz".

A Orquestra GeraJazz toca no dia 14, às 17h00, no Cineteatro D. João V.

O projeto surgiu na temporada de 2010/2011 no âmbito da Orquestra Geração, com direção artística do maestro Eduardo Lála. A Gerajazz “tem vindo a desenvolver um intenso trabalho de formação de jovens com vista à constituição de uma orquestra de jazz”, assinalou a organização, no mesmo comunicado.

Eugénia Contente apresenta-se no dia 13 de maio, às 18h00, com Gabriel Silva, no baixo elétrico, e Luís Delgado, na bateria, no Auditório de Alfornelos.

O Silk Trio do contrabaixista Luke Stewart, com o saxofonista Brian Settles e o baterista Chad Taylor, atua no dia 12 de maio, às 23h00, no salão nobre dos Recreios da Amadora.

O trio do saxofonista Ricardo Toscano, formado por Romeu Tristão, no contrabaixo, e João Lopes Pereira, na bateria, abre o festival, no dia 11, às 21h00, nos Recreios da Amadora.