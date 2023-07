"Rammstein imitam Jorge Martinez, com pirotecnia de mão em palco", pode ler-se na página de Facebook do artista. "O vocalista dos Rammstein deixou em 'silêncio' os que sempre me criticaram pelas performances com pirotecnia", escreve o artista, acrescentando que usa "pirotecnia de mão" desde 2009.

Nas redes sociais, o artista reagiu às várias notícias. "Dar tiros nas pernas de quem tem a coragem de arriscar como sempre fiz, é o resultado da medieval cultura portuguesa. Os Rammstein apenas vieram dar-me razão, esses e outros mais, que são idolatrados por legiões de fãs", escreveu o cantor.

"Já agora, imaginem se eu tivesse o cachet dos Rammstein... O palco levantava voo em chamas. Deviam estender-me a passadeira vermelha. Mal agradecidos! Desde 1989 a mostrar ao país o que seria o futuro", acrescentou.

O artista tornou-se popular nas redes sociais graças às atuações televisivas - veja aqui.

Veja a publicação: