"Vida" é o single de avanço do novo álbum de Jorge Palma. O sucessor de "Com Todo o Respeito "(2011) chega na próxima semana, no dia 28 de abril, com uma edição especial - uma caixa que além do disco terá um fac-símile do primeiro rascunho da música que dá nome ao disco, e ainda um booklet em formato livro, com fotografias únicas e documentais do processo de gravação e ensaios.

Ouça aqui "Vida":

"A canção que dá nome ao álbum foi escrita numa noite em que estava sozinho na sala de minha casa. Peguei na guitarra acústica e a coisa saiu. Entretanto convidei o meu velho amigo e grande músico Júlio Pereira para tocar outras duas acústicas e entreguei ao Filipe Melo, por quem tenho grande simpatia e admiração, o arranjo de uma pequena orquestra de câmara. Ele atirou-se com unhas e dentes e o resultado é o que podem ouvir", explica Jorge Palma.

O videoclipe de "Vida" foi realizado por André Tentugal. "Uma ode visual ao existencialismo através de fragmentos íntimos de vida de um conjunto de personagens distintas. Uma viagem poética pelos sentimentos: amor, nostalgia, solidão, paixão, rancor. Um romance experimental realista, visualmente expressionista que tenta homenagear a condição humana", descreve o músico.

Já sobre o título do novo álbum, "Vida, Jorge Palma confessa que "andou muito tempo à procura" de um nome: "Durante as gravações do disco, depois de já ter gravado várias canções, lembrei-me de uma canção que tinha escrito antes de entrar em estúdio e que estava incompleta. Esta canção chama-se 'Vida'. Terminei-a e percebi que fazia todo o sentido dar o seu nome a este disco".

Desta vez, o processo de estúdio foi mais longo do que em gravações anteriores. Jorge Palma, que esteve durante os últimos anos dividido entre o estúdio e os concertos, conta que "o estúdio é como um laboratório, um lugar onde temos de aperfeiçoar a afinação, a dicção, tudo".

"No estúdio, ou está lá ou não está. Se não estiver repete-se, repete-se e repete-se outra vez. São coisas que se completam, tal como o acto solitário de escrever uma canção, que é oposto ao acto de a partilhar com público em palco. São funções que se completam e tudo isso faz aquilo que é a minha vida profissional" acrescenta o músico.

Para o artista, "um álbum é uma coisa muito especial": "É um marco que representa sempre um período da minha vida" confessa, acrescentando que invariavelmente se inspira nas suas vivências para criar canções".

O concerto de apresentação de "Vida” está marcado para dia 6 de maio no Convento de São Francisco, em Coimbra. Os bilhetes já estão à venda, nos locais habituais.