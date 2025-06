Alejandro Sanz está no centro de uma polémica nas redes sociais, após um testemunho partilhado por Ivet Playà, uma jovem que segue o artista há vários anos. No vídeo partilhado no TikTok, a fã espanhola conta que conheceu pessoalmente o artista em 2015, quando tinha 18 anos e ele 49.

"Eu era fã dele e ele começou a seguir-me nas redes sociais. Eu nem queria acreditar que alguém como ele, tão famoso e tão querido por toda a gente, me enviasse mensagens privadas, comentasse as minhas fotos ou até publicasse coisas minhas nas redes dele", recorda Ivet, citada pelo El Mundo.

"A ligação foi crescendo e encontrámo-nos pela primeira vez em privado quando eu tinha 18 anos. Ele tinha 49 nessa altura. Para mim foi muito difícil aceitar que o Alejandro Sanz sabia perfeitamente quem eu era, desde o início. Eu era uma miúda, uma miúda que, com 19 anos, começou a trabalhar numa loja para percorrer toda a Espanha atrás dele. Fui a 10 concertos num mês e meio, e ele sabia disso. Brincou com os meus sonhos, com a minha ilusão", frisa no vídeo publicado nas redes sociais.

No testemunho, Ivet Playà conta que mudou-se para Madrid por causa do artista: "Com 22 anos deixei a minha casa em Barcelona para me mudar sozinha para Madrid, porque o Alejandro Sanz me contratou para trabalhar para ele. Nessa altura, não sei bem porquê, mas as conversas privadas que tínhamos eram vigiadas. A verdade é que eu, pelo menos, não tinha nada a esconder".

"A minha ligação pessoal com o Alejandro Sanz tornou-se inevitável e acabou por ser íntima e sexual. Supostamente estava a viver um sonho, mais um sonho ao lado dele, mas na realidade tornou-se um autêntico pesadelo (...) Sinto-me enganada. Sinto-me usada. Sinto-me humilhada. Sinto-me, até, suja, porque não sei quem poderá ter visto o que eu lhe mandava na minha mais absoluta e íntegra intimidade", confessa Ivet Playà, acrescentando que as ações de Alejandro Sanz "chegaram a ultrapassar todos os limites do que considerava, e considero, moral e até humano".

"Tenho medo dele. Acho que vive numa realidade paralela que foi construindo há muitos anos e penso que sente que está acima do bem e do mal. Isso é tremendamente perigoso, porque, no fundo, está mesmo. Toda a gente lhe permite tudo e ninguém tem coragem de o enfrentar", defende a jovem.

O vídeo da jovem tornou-se viral nas redes sociais e, em menos de 24 horas, somou mais de meio milhão de visualizações e centenas de comentários.

Na sua conta no Instagram, Ivet Playà frisa ainda que não acusa o cantor "de qualquer conduta criminosa". "Quero esclarecer que todas as minhas declarações se referem a atitudes moral e humanamente inaceitáveis, evitando assim interpretações erradas que possam deturpar a minha verdade ou desviar o foco para outro tipo de acontecimentos que não ocorreram", pode ler-se na publicação nas Stories.

"E, para terminar: não é o quê. É o como. Aconteceram tantas coisas que preciso de tempo para as explicar com todos os detalhes e provas. Vocês merecem-no, e a minha história também", confessou.

Veja o vídeo: