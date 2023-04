Promovido pela Câmara de Crato, o festival arranca, no dia 22 de agosto, com as presenças em palco de Julinho KSD, Nininho Vaz Maia e Wet Bed Gang.

De acordo com a organização, o cartaz deste ano do certame aposta na presença de “alguns dos melhores artistas nacionais e internacionais", prometendo ainda aos festivaleiros cinco dias de “grande animação”.

“Julinho KSD traz frescura e originalidade ao panorama musical nacional”, indicou o município, referindo que “o jovem ‘rapper’ da linha de Sintra mistura, com mestria, o crioulo, o português e o inglês num cocktail único e inimitável”.

Quanto a Nininho Vaz Mai “é, desde 2019, um dos grandes fenómenos nacionais depois de ter dado a conhecer ‘Raízes’, o seu álbum de estreia, já consagrado como Disco de Platina, e de ter esgotado os Coliseus de Lisboa e Porto”, apresentando, num estilo próprio, uma mistura entre flamenco, pop e tradição cigana.

Por seu turno, o coletivo Wet Bed Gang, formado por Gson, Kroa, Zara G e Zizzy, “já uma das principais referências do ‘hip hop’ nacional”, disse a organização.

Além dos concertos, vai também realizar-se, em paralelo e num espaço contíguo, como é habitual, a Feira de Artesanato e Gastronomia do Concelho do Crato, que cumpre este ano a 37.ª edição.

Nesse espaço, os visitantes vão poder também adquirir produtos regionais, peças de artesanato nacionais e internacionais e saborear vários pratos ligados à comida tradicional.

A organização anunciou ainda que tem para oferecer aos festivaleiros uma zona de “camping ocasional” e recordou que, durante os dias do festival de música, estão agendadas “after-hours com DJs”, entre outras iniciativas.

As entradas na Feira de Artesanato e Gastronomia são gratuitas, enquanto o Festival do Crato tem entradas pagas, encontrando-se já à venda os bilhetes diários e os passes para os cinco dias do evento musical.