"milagre" é o segundo de três temas e faz parte de uma trilogia "que leva a artista para novos lugares, a explorar sonoridades urbanas, onde vive e respira".

"O 'milagre' nasce da vontade de abrir a minha porta a mais pessoas e a permitir-me entrar noutras casas. Foi em casa do Blaeckfull que nasceu, e que faz notar as suas raízes. Como sempre, deixei falar o que me ia dentro e tudo se complementou. O DØR juntou-se para ajudar a equilibrar os dois mundos na produção. E aqui está, o 'milagre' que chega para fazer dançar. Para nos celebrarmos. Para dar força para agarrar a vida. Para lembrar do valor, da força e do amor que somos e que temos2, explica a artista.

"Inconscientemente procuramos sempre a aceitação, e a valorização exterior. Nesta música, convoco a importância de nos elevarmos. De deixarmos de ver o fim como uma perda e o passarmos a ver como uma nova oportunidade de nos fazermos mais felizes (mesmo que doa um bocadinho)", acrescenta.

A nova canção conta ainda com um videoclipe vertical, para ser visto idealmente em dispositivos móveis, realizado pela dupla Ana Ladislau e Joanna Correia - VEJA AQUI.

Jüra partilha ainda que escreveu "esta música num dia em que, depois de uma noite triste, acordei a sentir-me a rainha do mundo e queria passar essa realidade para o vídeo". "Que num dia normal podemos fazer um hino à vida. A nós. Que não faz mal mergulharmos na dor mas que não nos podemos entregar a ela. Nem a ninguém. É uma motivação para mim, e espero que para quem veja, para começar todos os dias em alto astral. A cuidarmos de nós, a dar a volta ao que quer que seja que nos possa estar a prender. Porque somos mesmo, um Milagre", remata.