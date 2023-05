O artista britânico é a primeira confirmação da quarta edição do festival Matosinhos em Jazz e atua dia 16 de julho, às 18h00, no Coreto do Parque Basílio Teles, em Matosinhos.

"Kamaal Williams tem uma ligação única com o público português e traz ao palco do festival a fusão entre jazz, funk e outras tendências", destaca a organização em comunicado. No concerto, o músico vai apresentar os álbuns "Wu Hen" (2020) e "The Return" (2018), bem como uma "performance única que navega entre várias influências do jazz e do funk, conectando-as ao vivo a ritmos do hip-hop, R&B, afrobeat, dubstep, e broken beat".

“A edição de 2023 tem tudo para ser a melhor de sempre do festival Matosinhos em Jazz. O cartaz tem sido sensacional de ano para ano, a adesão das pessoas é cada vez mais crescente. O Jardim da Praça Basilio Teles transforma-se em julho para receber este evento e isso é uma grande mais valia para todos e em particular deixa-nos muito orgulhosos", frisa Fernando Rocha, vereador da Câmara Municipal de Matosinhos, em comunicado.

O festival Matosinhos em Jazz é de entrada gratuita e realiza-se durante todos os fins-de-semana do mês de julho, às 18h00, no Coreto do Parque Basílio Teles, em Matosinhos.

Durante todo o mês de julho fica também disponível no Parque Basílio Teles a exposição com o resultado das obras criadas pelos artistas portugueses convidados a reinterpretar icónicas capas de álbuns de jazz. Os artistas convidados serão brevemente anunciados.

FESTIVAL MATOSINHOS EM JAZZ 2023

16 JULHO 2023, 18h – KAMAAL WILLIAMS

(mais nomes e datas a anunciar em breve)