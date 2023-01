Os concertos decorrem no dia 5 de julho no LAV, em Lisboa, e no dia seguinte no Hard Club, no Porto.

"O músico norte-americano está de regresso para apresentar o seu mais recente disco, 'This Is a Photograph'. Lançado em maio de 2022, é a mais íntima e nostálgica viagem pelas memórias de Kevin Morby", afirmou a promotora, em comunicado.

Os bilhetes custam 25 euros e são colocados à venda esta sexta-feira.