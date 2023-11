No dia 8 de dezembro, Kevin O Chris promete aquecer o recinto do Festival Authentica, em Braga. Com uma coleção de êxitos de funk, incluindo temas como "Tá OK", "Papin" e "Ela É Do Tipo", que somam mais de 217 milhões de reproduções no Spotify, o cantor brasileiro é uma das novas estrelas da música brasileira.

Antes do regresso a Portugal, o artista esteve à conversa com o SAPO Mag e adiantou algumas pistas sobre o concerto no festival que se realiza nos dias 8 e 9 de dezembro no Altice Fórum Braga. "Vou levar um concerto muito inovador e com muitas novidades. Preparei uma setlist brava, com muito funk raiz e cheia de hits. Vou levar o tamborzão para Portugal e a galera pode-se preparar para dançar e curtir muito", promete.

"Os meus concertos são sempre com muita energia e com o melhor do funk. É um lugar para a galera dançar, cantar e aproveitar cada momento. Eu e minha equipa estamos sempre a trabalhar para trazer um showzão completo, com bastante surpresas, mas sem perder a essência do nosso funk, do batidão e tamborzão relíquia dos bailes cariocas. É como trazer um pouquinho das festas de favela para o outro lado do mundo", adianta o artista.

Para Kevin O Chris, a melhor parte de fazer uma digressão é "conhecer os fãs, , sentir a vibe da multidão e ver todo mundo cantando e se envolvendo com o som da favela". "Fazer concertos em outros lugares é sempre uma troca de energia surreal e eu fico felizão de ter essas experiências e de levar a cultura de periferia do Brasil para onde vou. Carregar a minha representatividade e ver o quanto isso é importante, é surreal", frisa.

"Um dos primeiros países internacionais que abraçou meu som foi Portugal. As minhas músicas começaram a ganhar destaque por aí, comecei a receber muitos comentários e mensagens da galera curtindo o meu trampo e foi top demais", relembra o músico em conversa com o SAPO Mag. "Fiquei amarradão ao perceber que o funk, o nosso som da comunidade, estava a viajar para tão longe e a chegar a outro país. Isso sempre foi um sonho. Desde o início que tivemos um match e até hoje continuo a receber muito carinho dos portugueses, eles sempre estão presentes", acrescenta.

Kevin O Chris elogia ainda o público português, que sempre o recebeu de braços abertos. "De cara, quando toquei pela primeira vez em Portugal já me senti em casa. A galera é muito receptiva. Em todos os shows a vibe é sempre incrível, o pessoal se joga, canta junto e curte cada momento. Estou ansioso para voltar, para estar nos palcos de novo e levar nosso som pra lá", confessa.