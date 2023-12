O clássico da quadra natalícia impôs-se a 'You're Christmas To Me', de Sam Ryder, em segundo lugar, e 'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey, anunciou hoje o The Official Charts Company, a entidade que compila os dados do setor.

Seguem-se 'Stick Season, de Noah Kahan, 'Merry Christmas', de Ed Sheeran & Elton John e 'Fairytale of New York', dos Pogues com Kirsty MacColl, depois da morte a 30 de novembro do vocalista do grupo anglo-irlandês Shane MacGowan.

Apesar de muito popular, esta é a primeira vez que a canção composta pelo falecido George Michael e interpretada com o seu amigo Andrew Ridgeley chega a número um na semana de Natal - embora tenha já ocupado a primeira posição em janeiro de 2021.

De acordo com o The Official Charts Company, isto deve-se ao facto de no ano do seu lançamento a canção ter sido ultrapassada por 'Do They Know It's Christmas', de Band Aid, que arrecadou fundos para combater a fome na Etiópia.

Depois de ter sido conhecido o feito, Ridgeley disse que "é maravilhoso" ter atingido o primeiro lugar e afirmou que Michael, que morreu no dia de Natal em 2016, sempre quis que a música estivesse no topo da lista de Natal.

"Ele sentia que qualquer grande compositor deveria poder escrever um sucesso de Natal. Infelizmente é demasiado tarde para George, mas ele ficaria absolutamente encantado" com isso.

O álbum número um deste Natal é "Hackney Diamonds", o último dos Rolling Stones.

Videoclip de "Last Christmas":