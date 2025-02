A artista vai atuar a 8 de março no Porto e no dia 9 de março, em Lisboa. Nos concertos, Lauana Prado vai apresentar "Transcende", que estreou em São Paulo, com espectáculos esgotados durante o mês de agosto de 2024.

Os fãs de Portugal podem-se preparar para cantar e dançar ao som de grandes sucessos da carreira da artista, como “Sombra Desconhecida”, com Zé Neto e Cristiano, “Vou Aonde Tiver”, “Depois”, “Bar de Bairro”, “Cobaia”, “Whisky Vagabundo” ou “Haverá Sinais”, canção com a dupla Jorge e Mateus.

No ano passado, Lauana Prado foi nomeada pela quarta vez consecutiva para os Grammys Latino.