Lena d'Água e Carminho são dois dos destaques de março no Teatro Municipal da Covilhã (TMC), cuja programação estará centrada na música e no teatro, foi hoje anunciado por aquela estrutura cultural.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o TMC detalhou que Lena d'Água atuará naquele palco no dia 04 de março, às 21:30, no âmbito da 'tour' em que tem apresentado o trabalho “Desalmadamente”.

“Foi um regresso triunfante de uma cantora que marcou gerações. Lena d’Água continua a tour ‘Desalmadamente’, apresentando de norte a sul do país o seu muito aclamado e premiado espetáculo, em que aos êxitos do seu mais recente disco (‘Hipocampo’, ‘Grande Festa’) se juntam alguns dos seus maiores sucessos e de toda a música portuguesa, como a renovada versão de ‘Robot’, ‘Sempre que o Amor me Quiser’, ‘Dou-te Um Doce’ ou ‘Demagogia’, entre tantos outros. A banda que a acompanha está repleta de grandes nomes da nova geração de músicos nacionais, que não escondem a admiração que nutrem pela cantora”.

Já o dia 11 de março será dedicado ao teatro, com a ESTE – Estação Teatral a apresentar, naquele palco, às 21:30, a peça “O Céu não lhes Responde”, que conta com encenação e dramaturgia de Tiago Poiares, em cocriação com os atores Joana Poejo e Samuel Querido.

“'O Céu não lhes Responde'” relata, através do corpo, do gesto, das emoções, da simplicidade e do jogo cénico, o percurso de duas personagens, Saeed Karim e Narine Mossadegh, dois refugiados oriundos de países distintos e imaginários que tentam atravessar o mar para o lado de lá em busca de uma oportunidade”, é referido na apresentação da programação.

No dia 18 de março, será a vez de Carminho, uma grande voz do fado e uma das artistas portuguesas com maior projeção internacional se apresentar na Covilhã, com o novo álbum “Portuguesa”, em que dá continuidade a um trabalho como autora, intérprete, agregadora cultural e inspiração de um Portugal contemporâneo.

“'Portuguesa' é o sexto disco da carreira de Carminho e conta com 14 composições, várias com letra e música sua, entre outros autores. A compositora e intérprete assume a produção do álbum, bem como a composição de fados tradicionais originais. Numa busca pelo aprofundamento do seu pensamento sobre o fado, Carminho explora várias combinações dentro dos cânones, repensando a forma e movendo-se como peixe numa água que é a sua”.

Com encenação e interpretação de Paulo Matos, “Refugiado” é uma peça que provoca a reflexão sobre "o maior drama humano dos nossos tempos" e que será apresentada no dia 25 de março.

Trata-se de “um relato, íntimo e dramático, do percurso de um ser humano em fuga, de um que homem foge do seu país de origem, onde a vida se tornou um inferno, para procurar um futuro possível em outros lugares”.

“O ator/refugiado, só em cena e no seu destino, carregando o desespero e o desejo da fuga, quer passar, quer chegar ao outro lado da terra, do mar, da fronteira e da vida. Ele revive e relata-nos o caminho vivido, o trajeto, o próprio ato de caminhar, viajar, atravessar, na esperança de uma sobrevivência e de uma chegada à cidade do recomeço de uma vida nova””, aponta a sinopse.

No dia 30 de março, às 21:30, o 'foyer' do balcão do TMC acolhe o lançamento do livro “Cultura Reconsiderada”, de Urbano Sidoncha.

“O evento é organizado pela Quarta Parede e conta com a apresentação de André Barata, presidente da Faculdade de Artes e Letras da UBI e da Sociedade Portuguesa de Filosofia. “Cultura Reconsiderada” é um livro que nasce das perplexidades saídas de um esforço continuado de reinterpretação do que está em causa na discussão do conceito de “Cultura” e do universo teórico em que se movem atualmente os Estudos de Cultura”, explica o TMC.

Os bilhetes para os espetáculos estão disponíveis na bilheteira do TMC, Ticketline e Worten.