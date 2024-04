Lena d'Água está volta com "O que fomos e o que somos", o primeiro single de avanço do novo álbum, com edição prevista para o último trimestre de 2024. O tema conta com letra de Pedro da Silva Martins.

"Quando canto esta canção fecho os olhos e vejo a minha vida a passar, como se avançasse num túnel onde, de quando em quando, subo à luz da superfície para respirar. Essa luz onde encontro os que eu amo e que me amam", conta a artista.

O novo single conta com um videoclipe ilustrado e animado por Cristina Viana - veja aqui.