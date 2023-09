Leo Santana esteve recentemente em Portugal para atuar no festival O Sol da Caparica. Em conversa com o SAPO Mag, o cantor brasileiro revelou que está a viver um sonho, mas que ainda quer chegar "a muitos lugares".

Além dos concertos, o artista está a trabalhar em novos singles, nomeadamente no projeto "Sofrência ou Fuleragem?".

SAPO Mag: Quando começaste a carreira, imaginavas atravessar o oceano com as tuas músicas? Era um sonho?

Leo Santana: Eu comecei a minha carreira muito cedo, era um garoto sonhador sonhava em tocar profissionalmente, em cantar profissionalmente. Eu comecei como músico, mas o que eu gostava e queria mesmo era cantar. Eu sempre sonhei me apresentar para um público grande, sempre sonhei em fazer muitos shows, mas nunca imaginei que eu atravessaria o oceano e que minha música ganharia o mundo.

Ao longo dos anos - já vou completar 16 anos de carreira -, já fiz algumas digressões internacionais e estar me apresentando sempre na Europa, especificamente em Portugal, é um prazer, é um sonho... Mais um sonho, mais uma benção de Deus realizada.

É maravilhoso saber que a minha música atravessou o oceano e que gente do mundo inteiro curte a minha música. Mas eu ainda tenho muito lugar para chegar. Ainda tenho muitos lugares no Brasil que eu ainda que eu não me apresentei e que pretendo me apresentar, e muitos lugares no mundo que eu ainda quero me apresentar, mas estar em Portugal é sempre muito gratificante.

Como é saber que as tuas músicas chegam a milhões de pessoas e fazem parte da banda sonora de várias vidas?

É muito gratificante ver o fruto de tantos anos de trabalho. Eu fico muito feliz em saber que minhas canções embalam tantas histórias e tantas trilhas sonoras. Sempre que recebo um feedback de fã sobre as histórias, fico feliz e me amarro em ouvir cada momento onde as minhas músicas fizeram e fazem parte.

Este verão está a ser intenso de concertos. Qual a melhor parte de fazer uma digressão?

A melhor parte é, com toda certeza, receber o carinho de fãs e admiradores do meu trabalho, que por conta da distância, não podem estar sempre nos meus shows. Essa troca, sem sombra de dúvidas, faz toda diferença durante uma tour.

E projetos para o futuro? Estás a trabalhar em novas canções?

Estou com lançamentos previstos para este e para os próximos meses, do projeto que gravei em Goiânia, chamado "Sofrência ou Fuleragem?", que conta com a participação de Jorge & Mateus, Nattan, Zé Felipe e mais algumas canções especiais, e em breve compartilharei todas as novidades com vocês. Mas garanto: vem muita coisa boa por aí.