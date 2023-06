A primeira edição do Oeiras Music Fest vai decorrer nos dias 15 e 16 de agosto no Estádio Municipal de Oeiras, anunciou a organização do evento esta sexta-feira, 23 de junho.

O evento aposta "na fusão de sonoridades e numa variedade de estilos, combinando artistas dos tops nacionais e internacionais atuais com músicos que marcam gerações", descreve.

Leo Santana, Ornatos Violeta, Julinho KSD, Calema e Rui Veloso estão entre os nomes do cartaz.

O festival contará "com diversos espaços de entretenimento, zonas de restauração e um sem fim de atividades", assinala ainda a organização.

Durante o lançamento, os preços do primeiro lote de bilhetes variam entre os 30 euros (bilhete diário para plateia), 40 euros (bilhete diário golden circle), 55 euros (bilhete para os dois dias para plateia) e 70 euros (bilhete para os dois dias para golden circle).

Cartaz:

Dia 15

Diana Vilarinho

Julinho KSD

Ornatos Violeta

Rui Veloso

Dia 16

Calema

Leo Santana

Marvvila

Rich & Mendes

Treyce