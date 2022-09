A letra original do clássico de 1972 "Starman", escrita a mão por David Bowie, foi vendida por 203.500 libras (cerca de 1227 mil euros) num leilão no Reino Unido esta terça-feira, segundo a empresa Omega Auctions, especialista em vendas relacionadas com o mundo da música.

O texto, que começou o leilão no valor de 44.600 dólares (cerca de 44.577 euros], está escrito em tinta azul numa folha quadrada de formato A4.

O manuscrito mostra as alterações feitas por Bowie, assim como as suas correções ortográficas.

A música, incluída no álbum "Ziggy Stardust", sucesso do cantor britânico, fala sobre o "Starman que espera no céu" e espera conhecer humanos.

O documento foi exibido em 2013 numa retrospetiva no Museu Victoria & Albert dedicada ao cantor, que faleceu em janeiro de 2016 aos 69 anos.

O comprador é um colecionador particular cuja identidade não foi revelada.