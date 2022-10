"Lift Me Up", o novo single de Rihanna, faz parte da banda sonora de "Black Panther: Wakanda para Sempre" e foi escrito pela cantora juntamente com Tems, Ludwig Göransson e Ryan Coogler. O disco ficará disponível a 4 de novembro.

O tema foi lançado pela editora da artista, Westbury Road, em conjunto com a Roc Nation, a Def Jam Recordings e a Hollywood Records.

"Depois de falar com o Ryan e ouvir o objetivo que ele tinha para o filme e para a canção, quis escrever algo que retratasse um abraço caloroso de todas as pessoas que perdi na minha vida. Tentei imaginar como seria se eu pudesse cantar para eles e expressar o quanto sinto a sua falta", diz Tems, citado em comunicado. "Rihanna tem sido uma inspiração para mim, por isso ouvi-la a cantar esta canção é uma grande honra", acrescenta.

"Lift Me Up" chega apenas algumas semanas depois de a liga de futebol americano, a NFL, anunciar que Rihanna seria o destaque do cobiçado espetáculo do intervalo do Super Bowl em fevereiro, um aguardado regresso aos palcos para esta estrela pop.

Robyn Rihanna Fenty, natural de Barbados, entrou no cenário musical em 2003 e acumula sucessos mundiais como "We Found Love" e "Umbrella", uma parceria com Jay-Z.

Os seus fãs aguardam o nono álbum, que a cantora já afirmou que terá uma vertente reggae e insinuou estar quase pronto desde 2019.

Mas a artista tem-se focado noutros empreendimentos, como tornar-se a primeira mulher negra a dirigir uma casa de moda para o poderoso grupo francês LVMH, dono de marcas como Fendi e Givenchy.

A cantora e o rapper A$AP Rocky tiveram seu primeiro filho a 13 de maio, em Los Angeles.