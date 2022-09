Depois do sucesso da sua estreia em Portugal em abril deste ano, com concertos esgotados na Altice Arena, em Lisboa, e na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, os Now United já confirmaram o regresso a Portugal e, provavelmente, muito mais cedo do que os fãs esperavam.

O supergrupo pop internacional criado por Simon Fuller, prepara-se para se voltar a encontrar com os fãs portugueses no dia 25 de novembro na Altice Arena, em Lisboa, e 27 de novembro no Altice Forum Braga. Os bilhetes podem ser adquiridos nos locais habituais a partir das 12h00 desta sexta-feira, dia 23 de setembro.

Os concertos "Forever United" marcam a despedida da brasileira Any Gabrielly, que anunciou que está a lançar a sua carreira a solo sob a orientação do criador dos Now United, Simon Fuller. "Os Now United anunciaram também a procura por um novo membro brasileiro do grupo. Detalhes completos do processo de busca serão revelados em breve", adianta a promotora em comunicado.

"Farei sempre parte dos Now United. Sou grata por tudo o que o grupo me deu, orgulhosa do que alcançamos juntos e agradecida pelo amor demonstrado pelos Uniters em todo o mundo. Mal posso esperar pelos nossos próximos concertos e estar totalmente envolvida na busca por um talento brasileiro incrível que vai ocupar o meu lugar nesse grupo maravilhoso", frisou Any Gabrielly.

Para Simon Fuller, "Any é uma artista extraordinária que representou o Brasil com orgulho e paixão, e cuja jornada pessoal e progresso refletem perfeitamente o conceito dos Now United". "Estou animado para trabalhar com a Any na sua carreira a solo e juntos vamos descobrir um novo talento jovem do Brasil tão especial quanto ela para continuar a história dos Now United", remata.

Desde o seu lançamento em 2017, os Now United criaram mais de 50 vídeos e geraram mais de três mil milhões de visualizações. "Combinando as influências de diferentes países e culturas, o seu espírito contagiante e otimista, e a sua energia positiva atraíram uma base de fãs Uniters leais e dedicados, um pouco por todo o mundo, que terão a oportunidade de viver um espetáculo único e inesquecível, com os maiores sucessos do grupo pop", lembra a promotora.

Informação de Bilhetes

Dia 25 de novembro, Altice Arena em Lisboa:

Plateia em pé: 38€

Balcão 1 / Setor 2, 3, 4, 15, 16 e 17: 45€

Balcão 1 / Setor 5, 6, 13 e 14: 40€

Balcão 1 / Setor 7, 8, 9, 10, 11 e 12: 38€

Balcão 2 / Setor 2, 3, 4, 15, 16 e 17: 36€

Balcão 2 / Setor 5, 6, 13 e 14: 32€

Balcão 2 / Setor 7, 8, 9, 10, 11 e 12: 28€

Dia 27 de novembro, Altice Forum Braga:

Plateia em pé / Piso 0: 35€

Plateia em pé / Piso 1: 40€

Locais de venda: meoblueticket.pt – Call Center Informações e reservas 1820 (24 horas), ABEP, Bilheteiras da Altice Arena, rede Pagaqui, FNAC e bilheteira.fnac.pt, Worten, Phone House, ACP, El Corte Inglês, Turismo de Lisboa.