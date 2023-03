Cinco anos depois de ter esgotado o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e o Coliseu do Porto, Ben Howard regressa a Portugal para pisar os mesmos palcos. O músico britânico atua a 22 de maio na sala lisboeta e ruma até ao norte no dia seguinte (23 de maio).

Nos concertos, o artista de 35 anos vai apresentar os novos temas do próximo álbum. Canções como "Only Love”, “Old Pine” ou “Keep Your Head Up” também não vão ficar de fora do alinhamento.

Os bilhetes para os concertos são colocados à venda na próxima sexta-feira, dia 24 de marços, e os preços irão variar entre os 30 e os 35 euros.