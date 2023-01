Steve Vai regressa a Portugal em março no âmbito da "Inviolate World Tour". O primeiro concerto da digressão está marcado para o dia 24 de março no CCB - Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Já a 26 de março, o guitarrista norte-americano sobe ao palco da Casa da Música, no Porto.

"A nossa digressão no outono na América do Norte foi excelente. Eu e a banda estamos oleados e prontos como sempre. Estou entusiasmado por finalmente trazer a guitarra Hydra para a Europa, pois senti falta em fazer isso na última vez que estive na União Europeia. A resposta do Inviolate foi extremamente positiva e isso viu-se na imprensa, no publico e na sua energia e agora estamos muito ansiosos para esta tour pela Europa", confessa Steve Vai em comunicado.

No ano passado, o artista editou o álbum de estúdio "Inviolate", que dá nome da digressão mundial. A 27 de janeiro está previsto o lançamento de "Vai / Gash", um álbum que o artista guarda há mais de três décadas.

BILHETES:

Centro Cultural de Belém | 24 de março

Cadeira de Orquestra - 55€

1ª Plateia - 48€

2ª Plateia - 38€

1º Balcão - 30€

2º Balcão - 25€

Balcão Lateral - 22€

Laterais - 33€

Camarote Central - 38€

Camarote Lateral - 30€

Galeria Pé - 22€

Mobilidade Condicionada - 33€

Casa da Música | 26 de março

1ª Plateia - 48€

2ª Plateia - 38€