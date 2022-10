Little Simz tem andado nas bocas do mundo. No final de 2021, a britânica destacou-se na lista dos melhores álbuns do ano com "Sometimes I Might Be Introvert". O disco foi novamente reconhecido, desta vez nos Mercury Prize 2022.

A rapper londrina de ascendência nigeriana recebeu esta semana um dos prémios mais importantes da indústria da música no Reino Unido - criado em 1992, o Mercury Prize premeia todos os anos o melhor álbum de um artista britânico ou irlandês. Na cerimónia que decorreu no Eventim Apollo, em Londres, a artista recebeu um troféu e um cheque no valor de 25 mil libras.

"Sometimes I Might Be Introvert" é o terceiro álbum da rapper, mas Little Simz já há muito que chamou a atenção dos colegas. Em 2015, por exemplo, Kendrick Lamar disse que a artista era "incrível". Já em 2019, a britânica esteve nomeada ao Mercury Prize com o seu terceiro disco, "Gray Area".