O músico Loony Johnson atua no dia 20 de outubro do próximo ano, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para apresentar o seu novo álbum, "Mocinho", e passar em revistas a sua carreira, anunciou hoje o Grupo Chiado.

Na sala das Portas de Santo Antão, onde se estreia, Loony Johnson, nome artístico de António Miranda, nascido em Lisboa filho de pais cabo-verdianos, apresenta “Mocinho”, o quarto álbum da sua carreira de cerca de 20 anos.

Do alinhamento do espetáculo vão fazer parte temas do mais recente trabalho discográfico e outros, com “Paké”, “Lua”, “Lin in the AIr”, “Vou Ser Teu”, “Undi Da Ki Panha” ou “Homi Grandi”.