Lorde é a protagonista da nova edição da revista Rolling Stone. Na entrevista, a artista revelou que um distúrbio alimentar antes e durante a fase de promoção do disco "Solar Power", editado em 2021.

À revista, a cantora contou que não comia, contava as calorias, controlava a ingestão de proteína e estava obcecada com o seu peso. Ao recordar um evento de imprensa, Lorde contou que estava sempre preocupada por nunca ser suficientemente magra.

"Sentia-me com tanta fome e tão fraca. (...) Estava na televisão naquela manhã e não comi porque queria que a minha barriga parecesse pequena no vestido. Era como se algo estivesse a sugar a força vital", confessou a artista à Rolling Stone, explicando que o distúrbio alimentar começou durante a pandemia e prolongou-se por vários anos.

Na época, a cantora arrancou a digressão de "Solar Power". "[Pensava] Que estava a ter uma experiência incrível e rica ao fazer os concertos (...) e, ao mesmo tempo, a olhar para as fotos e a sentir um profundo ódio ao ver a minha linda e pequenina barriga", contou.

O distúrbio alimentar prolongou-se até 2023, ano em que se separou do seu namorado, Justin Warren.

No final de abril, a artista partilhou "What Was That", o primeiro lançamento desde 2021, ano em que editou o disco "Solar Power", o aguardado sucessor do álbum "Melodrama" (2018). O último álbum contou com os singles "Solar Power", "Stoned at the Nail Salon" e "Mood Ring"