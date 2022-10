Louis Tomlinson revelou um novo single do próximo álbum "Faith In The Future". Além do lançamento do tema "Out Of My System", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música, o artista anunciou uma nova digressão europeia com passagem por Portugal.

No próximo ano, no dia 3 de outubro, o ex-membro dos One Direction vai atuar na Altice Arena, em Lisboa. Os preços dos bilhetes variam entre 45 os e os 55 euros.

A pré-venda dos bilhetes arranca na quarta-feira, dia 19 de outubro, às 10h00, no MEO Blueticket e Fnac. As restantes entradas serão colocadas à venda na sexta-feira, dia 21.

PREÇOS BILHETES:

Balcão 1: 55 euros

Balcão 2: 45 euros

Plateia em pé: 50 euros

Mobilidade condicionada: 45 euros

Louis Tomlinson, e regressou à música com o primeiro single do próximo álbum, "Bigger Than Me", em setembro. A canção foi a primeira música nova do cantor desde o lançamento do seu álbum de estreia, "Walls", em 2020.O novo álbum, "Faith In The Future", chega a 11 de novembro.

Neste álbum, o artista contou com a colaboração de colegas como Rob Harvey, Mike Crossey (The 1975, Wolf Alice), Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners) e Theo Hurts (Hurts).

DATAS DA DIGRESSÃO:

23 Agosto - Alemanha, Hamburgo - Barclays Arena

21 Agosto - Dinamarca, Copenhaga - Royal Arena

1 Setembro - Noruega, Oslo - Spektrum

2 Setembro - Suécia, Estocolmo - Hovet

4 Setembro - Finlândia, Helsínquia - Ice Hall

5 Setembro - Estónia, Tallinn - Saku Arena

7 Setembro - Letónia, Riga - Arena Riga

8 Setembro - Lituânia, Kaunas - Zalgiris Arena

10 Setembro - Polónia, Cracóvia - Taurin Arena

11 Setembro - Polónia, Lodz - Atlas Arena

13 Setembro - Áustria, Viena - Wiener Stadthalle

14 Setembro - Eslovénia, Liubliana - Stozice Arena

15 Setembro - Hungria, Budapeste - Budapest Arena

17 Setembro - Hungria, Budapeste - Arenele Romane

20 Setembro - Bulgária, Sofia - Arena Armeec

1 Outubro - Espanha, Bilbau - Bilbao Arena Miribilla

3 Outubro - Portugal, Lisboa - Altice Arena

5 Outubro - Espanha, Madrid - WiZink Center

6 Outubro - Espanha, Barcelona - Palau Sant Jordi

8 Outubro - Itália, Turim - Palau Alpitour

9 Outubro - Itália, Bolonha - Unipol Arena

11 Outubro - Luxemburgo, Esch-sur-Alzette - Rockal

12 Outubro - Bélgica, Antuérpia - Sportpaleis

14 Outubro - França, Paris - Accor Arena

15 Outubro - Países Baixos, Amesterdão - Ziggo Dome

17 Outubro - Alemanha, Colónia - Lanxess Arena

19 Outubro - República Checa, Praga - O2 Arena

20 Outubro - Alemanha, Berlim - Mercedes-Benz Arena

22 Outubro - Alemanha, Munique - Olympiahalle

23 Outubro - Suíça, Zurique - Hallenstadion

8 Novembro - Irlanda, Dublin - 3Arena

10 Novembro - Inglaterra, Sheffield - Utilita Arena

11 Novembro - Inglaterra, Manchester - AO Arena

12 Novembro - Escócia, Glasgow - OVO Hydro

14 Novembro - Inglaterra, Brighton - Brighton Centre

15 Novembro - País de Gales, Cardiff - International Arena

17 Novembro - Inglaterra, Londres - The O2

18 Novembro - Inglaterra, Birmingham - Resorts World Arena