Lucas Pretti é uma das novas vozes da música brasileira.

Na passada sexta-feira, 22 de setembro, o artista lançou o single "​Não Me Chame Mais de Ex". O tema conta com a participação de Kamilla Maria e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Tenho essa música meio que pronta já faz uns dois anos e desde o começo, sempre teve esse flerte com o sertanejo e queria muito fazer jus a isso e não apagar essa característica com o pop, que é o meu género principal, e também não queria fazê-la sozinho”, confessa o artista, citado pelo site PapelPop.

Lucas Pretti começou por chamar a atenção com "Sky Sessions", em 2022. O projeto do artista conquistou mais de um milhão e 500 mil visualizações no Youtube.