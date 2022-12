Depois do primeiro desafio com o single “Noites de Verão", em parceria com Ary Rafeiro, Luís Marvão estreia-se com o primeiro tema a solo.

"BAE", canção que conta a história de "duas pessoas livres que se envolvem numa relação estritamente física que fugazmente evolui para algo mais profundo e sentimental", chegou esta sexta-feira, dia 2 de novembro, aos serviços de streaming.

A música foi escrita e produzida por Ary Rafeiro com o seu habitual companheiro ZOO.

"A canção é a mais recente que tenho e tive uma vontade emergente de a pôr logo cá para fora. Fomos para estúdio, eu o Ary e o Zoo, com a ideia de criarmos um som quente, sexy e que nos pudesse aquecer neste inverno e tudo fluiu. O Ary começou logo a melodia na guitarra, o Zoo acrescentou o beat e a canção surgiu naturalmente", explica Luís Marvão ao SAPO Mag.

Apesar de ser o primeiro single a solo, o artista não o "sente como uma carta de apresentação, mas sim um manifesto" do quanto eu quer fazer a música. "O que superei com todos os 'nãos' que ouvi ao longo do caminho e conseguir concretizar uma canção e dar início ao meu caminho. É a certeza que devemos lutar sempre pelos nossos sonhos e é isso que quero fazer e inspirar quem me ouvir em todos os temas que lançar", sublinha.

"A mim não me sai da cabeça e espero que aconteça o mesmo com toda a gente que a ouça. 'BAE' conta a história de duas pessoas livres que vivem uma aventura, uma relação que começa por ser estritamente física e que evolui para algo mais profundo e sentimental até perceberem que há uma coisa da qual não conseguem fugir: o seu destino. Este tema simboliza o íman que existe entre duas pessoas, e para mim é a mesma relação que tenho com a música", remata Luís Marvão, VJ da MTV Portugal.