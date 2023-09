Luísa Sonza editou no final de agosto o novo álbum visual "Escândalo Íntimo", que conta com a participação de Demi Lovato a cantar em português. O novo trabalho de 24 cações está dividido em quatro blocos que representam as diferentes fases de um relacionamento: paixão, amor, decepção e superação.

Em comunicado, a Sony Music explica que o conceito de "Escândalo Íntimo" nasce de "uma viagem ao subconsciente" da artista. "Com visuais que quando somados formam uma curta-metragem esteticamente inspirada nos seus pesadelos, Luísa Sonza aparece num registo musical e estético diferente de tudo o que fez anteriormente e artisticamente apresenta uma faceta mais madura2, resume a editora.

“Escândalo Íntimo” já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música. Numa primeira fase, das 24 faixas que totalizam o álbum apenas 18 foram lançadas. As restantes estão bloqueadas e serão lançadas gradualmente.

Em conversa com o SAPO Mag no final de 2022, quando atuou no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, Luísa Sonza confessou que sempre sonhou com o mundo da música. "Acho que sempre sonhei, mas achava que era muito difícil. Toda a gente, em algum momento, sonha, pelo menos, ser cantor, não é? Eu sempre fui muito 'pé no chão'. Pensava: 'ah, quero ser cantora, eu já canto... mas cantar de verdade, ser cantora famosa... vamos ver, vou trabalhar para isso'. Mas eu queria, sim", contou.

"Tinha medo do que as pessoas iriam pensar. É sempre um desafio para o ser humano em qualquer área, acho eu. E o desafio é não desistir, porque há muita coisa no caminho. Então, tens de apresentar também a não desistir. Há frase que eu gosto muito que é: 'só ganha quem sabe perder'. Então, perdes muitas vezes para ganhares. Tens de aprender a continuar mesmo depois das derrotas e tudo mais, em qualquer âmbito da sua vida", confessou.

Para Luísa Sonza, a sua carreira "foi dando certo" aos "pouquinhos". "Uma canção deu um pouquinho certo, outra deu mais um pouquinho. Então, toda o mundo foi-se acostumando e eu também. Não foi uma coisa que ganhei de forma fácil, não foi um hit que estourou. Foi uma carreira que foi construída com muito suor", destacou.

"As coisas que íamos conquistando - os números e tal -, foi sempre: 'trabalhámos para isto'. Era o nosso objetivo e não foi uma coisa que nos caiu nas mãos. As coisas foram acontecendo, foi tudo aos poucos e quando olhas, estamos aqui. Estava nos Grammys, vim a Portugal e ficámos, tipo: 'caramba, galera, estamos aqui'", confessou ao SAPO Mag.

Para a cantora, "é uma loucura" lidar com toda a pressão e comentários. "É muito difícil assimilar porque somos seres humanos normais, que erramos, acertamos. E acho que é muito difícil lidar com a interpretação das pessoas - as pessoas conhecem uma parte de nós muito pequena. E é uma parte até aperfeiçoada da gente... ou até do que a gente quer ser", explicou ao SAPO Mag antes do concerto no Campo Pequeno, em Lisboa.

"Aprendi a lidar e a ser mais segura de mim mesma (...) Só se defende quem aceita o ataque, eu não aceito. Não dependo mais do ódio ou do amor das pessoas, dependo mais da minha opinião sobre mim mesma. Aprendi a estar mais segura de mim mesma para esses falsos ataques", revelou.

Ao SAPO Mag, a cantora brasileira confessa que se sente "mais segura" e que, por isso, não se molda para a indústria da música. "Como me sinto mais segura de mim mesma, passei a não me moldar para a indústria da música, mas moldar a indústria da música do jeito que queria fazer as minhas coisas", explicou.

"Fiz uma música sobre as minhas cachorras, literalmente. Uma coisa também muito pessoal. Então, acho que a indústria mudou, sim. Muda constantemente, cada vez mais rápido. Muito por conta da internet, do TikTok, das redes sociais e de tudo. Mas acho que um artista não pode se moldar totalmente à indústria, sabes? Porque acho que, assim, pode-se perder", contou, acrescentando que está sempre atenta as novas tendências.

"Escândalo Íntimo":

1. Escândalo íntimo

2. Carnificina

3. A Dona Aranha

4. Luísa Manequim

5. Bêbada Favorita [bloqueada]

6. Interlúdio- Todas as Histórias

7. Romance Em Cena

8. Campo De Morango

9. Surreal

10. Iguaria

11. Chico

12. Sagrado Profano [bloqueada]

13. Interlúdio- De Amor [bloqueada]

14. La Muerte [bloqueada]

15. O Amor Tem Dessas (e é melhor assim) [bloqueada]

16. Onde É Que Deu Errado?

17. Penhasco2

18. Outra Vez

19. Interlúdio- Dão Errado

20. Principalmente Me Sinto Arrasada

21. Ana Maria

22. Lança Menina

23. Não Sou Demais

24. You Don’t Know Me [bloqueada]