“A continuidade do festival fica em risco se se mantiver o apoio de 25 mil euros”, disse à agência Lusa Tito Santana, um dos responsáveis do Luna Fest, festival que levou a Coimbra, em agosto, nomes como A Certain Ratio, Black Lips, John Cale, Buzzcocks ou Martin Dupont.

Na segunda-feira, a organização do festival teve uma reunião com o município de Coimbra, que se mostrou “entusiasmado” com o festival, mas ainda não ficou fechado o valor do apoio do município para 2024, referiu Tito Santana, referindo que há perspetiva de a verba ficar fechada no final do ano.

Para o responsável, é essencial para o Luna Fest um aumento substancial do apoio financeiro da Câmara para garantir a continuidade do festival, salientando que, caso tal seja assegurado, torna-se também mais fácil chegar a outros patrocinadores privados.

No fim de semana, a organização do festival lançou um comunicado, fazendo um balanço positivo do evento, notando porém que o mesmo não teve “o retorno desejado”, com a afluência de público a ficar aquém das expectativas.

“Este festival tem de continuar a existir”, vinca a organização, nesse mesmo comunicado.

De momento, a organização trabalha entre o fecho das contas deste ano e a definição da próxima edição, em que pretendem corrigir alguns dos erros identificados, afirmou Tito Santana.

Em declarações à agência Lusa, o responsável referiu que a organização decidiu regressar à ideia original de realizar o festival em setembro e com apenas três dias de concertos e, “provavelmente, um máximo de cinco bandas por dia” (este ano, foram cinco dias de festival e seis bandas por dia).

Segundo Tito Santana, também o preço dos bilhetes será revisto (para um preço mais baixo), continuando a manter-se a ideia de organizar um festival com uma lotação para 7.500 pessoas por dia.

“Será voltar às bases do plano inicial”, vincou.

Quanto à dívida gerada pela primeira edição, o membro da organização referiu que os valores ainda não estão fechados, mas garantiu que é “gerível”, acreditando que seja possível, no final da segunda edição, conseguir ter as contas completamente equilibradas.