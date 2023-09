O concerto está marcado para dia 19 de outubro, às 22h00, no B.Leza, em Lisboa.

Depois de Peste & Sida, Despe e Siga ou A Naifa, entre outros, é em Luta Livre que Luís Varatojo olha "para a sociedade de forma acutilante, fazendo da cantiga a sua arma". O projecto foi criado em plena pandemia, com um conjunto de canções de teor interventivo, ilustradas em vídeos de animação.

"Técnicas de Combate" foi o álbum de estreia, editado em 2021.

Depois da sua estreia ao vivo nas comemorações do 25 de Abril no Porto, na Avenida dos Aliados, será a vez do público lisboeta cantar os temas de "Defesa Pessoal".

Os bilhetes para o espectáculo de apresentação no B.Leza, em Lisboa, já se encontram à venda por 15 euros.