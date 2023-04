A organização do SBSR anunciou esta semana, em comunicado, uma série de novas confirmações para o cartaz da 27.ª edição. Além dos LX-90, banda que se popularizou nos anos 1990, vão também atuar no festival: 2manydjs, Róisín Murphy, DJ Premier, Nuno Lopes, BIIA, BLOND:ISH, Moullinex com GPU Panic e Chico da Tina.

A 27.ª edição do festival decorrerá de 13 a 15 de julho, na Herdade do Cabeço da Flauta, perto da praia do Meco, concelho de Sesimbra.

O cartaz contava já com nomes como Wu-Tang Clan, The 1975, Nile Rodgers & Chic, Sampa The Great, Franz Ferdinand, James Murphy, Father John Misty e Black Country, New Road.