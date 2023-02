Machine Gun Kelly vai subir ao palco do NOS Alive. "Esta é a primeira vez de Colson Baker em Portugal, que sobe ao Palco NOS no dia 8 de julho da 15ª edição do festival", anunciou a organização esta quarta-feira, dia 1 de fevereiro.

O músico surpreendeu o fãs e a crítica em 2020 com o lançamento do álbum "Tickets to My Downfall". O disco conquistou o galardão de platina e liderou a tabela da Billboard 200.

Em 2022, com o lançamento de "Mainstream Sellout", o seu segundo álbum a atingir o primeiro lugar na Billboard 200, Machine Gun Kelly "consolidou o seu status como um artista de topo de tabelas", lembra a organização do NOS Alive.

"O artista tem o recorde de 45 entradas na tabela Hot Rock & Alternative Songs, o maior número alcançado por um artista a solo. Pelas suas contribuições para a indústria da música, MGK foi nomeado para a Time 100 Next de 2022, uma lista que presta homenagem os líderes do futuro em todo o mundo que moldam e definem a próxima geração de líderes", acrescenta o festival.

Artistas confirmados: Angel Olsen, Arctic Monkeys, Branko, City and Colour, girl in red, IDLES, Jacob Collier, Lizzo, Machine Gun Kelly, Men I Trust, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Puscifer, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Rina Sawayama, Sam Smith, Spoon, Sylvan Esso, Tash Sultana, The Amazons, The Black Keys e The Drive Era.