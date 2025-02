O pianista e maestro Daniel Barenboim, que desistiu de vários compromissos nos últimos anos devido a problemas de saúde, anunciou na quinta-feira que sofre da doença de Parkinson.

"Muitas pessoas estavam preocupadas com a minha saúde, e fiquei muito comovido pelo apoio que recebi nos últimos três anos", disse o músico israelita-argentino de 82 anos em comunicado.

Em janeiro de 2023, Barenboim deixou a Ópera de Berlim, após três décadas, por "motivos de saúde". Três meses antes, anunciara que sofria de uma "doença neurológica grave".

Apesar de tudo, o maestro disse esta quinta-feira que pretende "manter o máximo de compromissos profissionais possível".

Barenboim disse que agora considera a "sua maior responsabilidade" dar continuidade à orquestra para jovens West-Eastern Divan, um projeto para promover o diálogo entre Israel e o mundo árabe.

O argentino fundou o grupo em 1999 com o intelectual palestiniano Edward Said, que morreu em 2003. Há músicos de vários países do Médio Oriente que regularmente fazem digressões pelo mundo.

"Para mim, é essencial garantir a estabilidade e o desenvolvimento da orquestra a longo prazo", salientou.

"Continuarei a reger a West-Eastern Divan sempre que a minha saúde permitir. Ao mesmo tempo, desempenharei um papel ativo para garantir que a Divan tenha a oportunidade de trabalhar com outros excelentes maestros no futuro", acrescentou.

Barenboim, que também tem nacionalidade espanhola, criou em 2004 em Sevilha a Fundação que leva o seu nome e o de Edward Said.

Em 2016, fundou a Academia Barenboim-Said em Berlim, onde jovens talentos israelitas e árabes recebem uma formação de alto nível que inclui filosofia, história e literatura.