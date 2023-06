A fadista vai atuar em Marco de Canaveses, no distrito do Porto, no próximo domingo, dia 2 de julho.

Carminho vai dar um concerto único no Cais e Praia Fluvial de Bitetos, na freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrao, no concelho de Marco de Canaveses (Porto ). O espetáculo junto ao rio Douro está marcado para o próximo domingo, dia 2 de julho, às 20h30, e é de entrada livre. "Dada a importância deste projeto, que tornará Bitetos numa das principais atrações turísticas do Douro, quisemos marcar a inauguração com um momento especial e por isso convidamos uma das mais talentosas fadistas portuguesas da atualidade", sublinha Cristina Vieira, presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, em comunicado. Carminho editou no final de março o seu sexto álbum, "Portuguesa". "O disco 'Portuguesa' começou a tomar forma em 2019 e a sua génese tem a mesma base de todos os anteriores: um fascínio permanente pela prática do fado, pelos seus inesgotáveis caminhos e possibilidades dentro da mesma matriz, e o reconhecer nele a linguagem mais natural para me expressar", frisou a artista em comunicado. O sexto disco da fadista conta 14 composições, várias com letra e música sua, entre outros autores. "Portuguesa" tem a assinatura de Carminho na produção do álbum e a artista assina a composição de fados tradicionais originais.