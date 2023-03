Depois de cinco dias de internamento, Marco Paulo deverá ter alta hospitalar esta sexta-feira, dia 24 de março, avança o Correio da Manhã.

Ao jornal, o cantor adiantou que se tem sentido melhor. "Já tirei o dreno e acredito que esta sexta-feira os médicos me deixem sair depois do pequeno-almoço", adiantou o artista esta quinta-feira à tarde ao jornal. "Estou a sentir-me melhor e menos cansado", revelou.

"Também já consigo respirar melhor, mas ainda tenho alguns ataques de tosse", explicou Marco Paulo.

O programa "Alô, Marco Paulo" do passado fim de semana, na SIC, não contou com a participação do cantor. Com o apresentador ausente, a SIC anunciou nas redes sociais que a emissão seria de apoio ao cantor: "No 'Alô Marco Paulo' de hoje juntamo-nos num abraço de apoio a Marco Paulo. Força!".

Este fim de semana, o cantor também não deverá conduzir a emissão.