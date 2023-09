Marco Paulo esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves em "Casa Feliz".

Na manhã desta quinta-feira, dia 21 de setembro, o cantor esteve no programa da SIC para celebrar as 100 emissões de "Alô Marco Paulo". Durante a conversa, o artista falou sobre o seu estado de saúde.

"Quero que o público, quero que as minhas fãs e as pessoas que estão em casa a ver-nos tenham conhecimento dos exames que fiz ontem com a equipa médica e, felizmente, tenho boas novidades para dar", sublinhou Marco Paulo

"Fui informado (...) que meu pulmão estava a voltar a à normalidade e mais coisas que eu tecnicamente não sei dizer, que é linguagem médica, mas foram boas notícias", contou.