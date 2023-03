Marco Paulo está internado no Hospital da CUF Descobertas, em Lisboa, de acordo com a revista Vidas, do Correio da Manhã. Segundo a publicação, o cantor de 78 anos tem realizado drenagem de líquido do pulmão direito, onde lhe foi diagnosticado um tumor no verão passado.

De acordo com a mesma fonte, o artista português tem tido dificuldades em respirar e manifestado algum cansaço. Marco Paulo deverá continuar a ter acompanhamento médico nos próximos dias.

Segundo a CMTV, o tumor alastrou e o cantor está impossibilitado de continuar a gravar o programa "Alô Marco Paulo", da SIC.

O programa "Alô, Marco Paulo" deste domingo, na SIC, já não contou com a participação do cantor. Com Marco Paulo ausente do programa, a SIC anunciou nas redes sociais que a emissão seria de apoio ao cantor: "No 'Alô Marco Paulo' de hoje juntamo-nos num abraço de apoio a Marco Paulo. Força!".