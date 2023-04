Na entrevista, o cantor falou sobre o seu futuro na televisão, sublinhando que "não tem medo de dizer que não consegue" continuar.

"Não tenho medo de dizer que não consigo mais. Se eu tiver de dizer, eu digo. Vai-me custar, depositaram muita confiança em mim. Mandaram-me as audiências, que é uma coisa que eu gosto muito de ver. Valorizo um bocado. Fiquei muito feliz, ganhámos naquele horário", frisou.

Marco Paulo lembrou ainda que tem um concerto marcado para o dia 21 de outubro, no Campo Pequeno, em Lisboa: "Ainda não perdi a esperança. Ainda não telefonei para a produção do concerto a dizer: 'não vou fazer'. Estou pronto para o fazer. Com uma orquestra, com um corpo de bailarinos. Vai ser uma coisa diferente", explicou.

"A minha vontade é fazer", confessou o cantor.