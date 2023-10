O fadista Marco Rodrigues, distinguido em 2008 com o Prémio Amália/Revelação, abre no próximo dia 26 a nova temporada do ciclo “Há Fado no Cais”, no Centro Cultural de Belém, uma parceria com o Museu do Fado.

Vencedor da Grande Noite do Fado de Lisboa de 1999, estreou-se discograficamente em 2006, com "Fados da Tristeza Alegre", tendo editado outros seis álbuns até à atualidade. Neste espetáculo, Marco Rodrigues vai apresentar o seu mais recente álbum, "Judite", sendo acompanhado na guitarra portuguesa por Pedro Viana, na viola por Nelson Aleixo e, no baixo, Frederico Gato. Marco Rodrigues contará ainda com Sertório Calado na bateria e percussão, e Tiago Machado, nos teclados.