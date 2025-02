Marco Rodrigues está de volta ao palco do Festival da Canção. O artista foi convidado pela RTP e vai apresentar, na primeira semifinal do concurso, o tema "A Minha Casa". Este sábado, dia 22 de fevereiro, também sobem a palco Du Nothin (autor Beato), Bluay, Capital da Bulgária, Jéssica Pina, Josh, Marco Rodrigues, Margarida Campelo, Peculiar, Rita Sampaio (autor Tiago Sampaio) e Xico Gaiato.

"Sou de uma geração que, todas as famílias, paravam para ver o Festival da Canção", conta o artista em conversa com o SAPO Mag. "Tinha uma importância enorme para o público português e as famílias paravam na noite para assistirem às músicas que poderiam representar Portugal. Depois, começamos a dar pouca importância, durante pelo menos uma ou duas décadas. Mas, nos últimos anos, sentimos que as pessoas voltaram a dar importância ao Festival da Canção, voltaram outra vez a querer ver as participações portuguesas também na Eurovisão", lembra.

Marco Rodrigues lança novo single com letra de Diogo Piçarra: ouça aqui

Esta não é a primeira aventura de Marco Rodrigues no festival. O cantor estreou-se no concurso da RTP em 2008 e conquistou o terceiro lugar, com "Em água e sal", tema de Tiago Machado. "Fiquei muito contente por, passados estes anos, ter sido convidado pela RTP para apresentar um tema. E, claro, não deixa de ser, na carreira de qualquer pessoa, um ponto notável a participação no Festival da Canção. É, sem dúvida, um dos maiores marcos da música portuguesa", confessa.

"Fico muito feliz por ter sido convidado pela RTP e, mais uma vez, levar esta minha parceria com o Tiago Machado e uma música que representa em tudo aquilo que nós temos feito", celebra, acrescentando que o objetivo é apresentar uma canção que resuma o seu trabalho com o compositor.

Ao SAPO Mag, Marco Rodrigues diz que não tinha "pretensões em fazer uma música diferente". "Tínhamos pretensões de apresentar um tema novo, efetivamente, mas que fosse ao encontro do trabalho que nós temos feito durante estes anos todos. Já são cinco discos produzidos pelo Tiago Machado", explica.

"Depois do convite, o Tiago começou a fazer a melodia e o Tiago é incrível. A forma como o Tiago compõe, a forma como o Tiago escreve, já a conheço muito bem. Passaram uns dias e ele já tinha uma boa ideia pensada - aliás, tinha duas, depois tivemos de escolher. Entretanto, também quis envolver-me na letra, queríamos falar sobre uma história de amor, mas uma história de amor que tivesse espaço para poder ser uma história de amor entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, como poderia ser entre um pai e um filho, como poderia ser uma mãe e um filho, por uma região do país ou pela música", resume Marco Rodrigues.

"Amor é aquilo que nos faz sentir em casa, ou seja, uma música pode-nos fazer sentir em casa. Através de um cheiro, também nos podemos sentir em casa, mas também nos podemos sentir em casa com aquela pessoa", acrescenta.

Para o artista, "A Minha Casa" é uma canção com "uma melodia bonita feita com um arranjo mais pop e ao mesmo tempo uma interpretação com toques de fado". "É a minha linguagem, não consigo cantar de outra maneira, portanto é a minha linguagem que está ali explícita. Podem contar com uma atuação muito simples", adianta.

Marco Rodrigues sublinha que não está preocupado com o resultado. "Não estou muito preocupado com isso. Claro que todos nós gostamos de poder representar o nosso país. Tenho a possibilidade, através da minha carreira, de poder fazê-lo várias vezes e em vários países diferentes. Espero que as pessoas gostem. Há dois caminhos: há o caminho das pessoas que gostam e o caminho das pessoas que não gostam. Por isso, eu espero que as pessoas gostem e espero que agarrem esta casa", termina.

CONHEÇA AS CANÇÕES:

PRIMEIRA SEMIFINAL

Sobre Nós - Du Nothin (autor Beato)

Ninguém - Bluay

Lisboa - Capital da Bulgária

Calafrio - Jéssica Pina

Tristeza - Josh

A Minha Casa - Marco Rodrigues

Eu Sei que o Amor - Margarida Campelo

Adamastor - Peculiar

Voltas - Rita Sampaio (autor Tiago Sampaio)

Ai Senhor! - Xico Gaiato

SEGUNDA SEMIFINAL

A Cantadeira - "Responso À Mulher" (autora Joana Negrão)

bombazine - "Apago Tudo"

Diana Vilarinho - "Cotovia" (autora Diana Vilarinho)

emmy Curl - "Rapsódia da Paz"

Tota - "á-tê-xis" (autor eu.clides)

Fernando Daniel - "Medo"

Henka - "I Wanna Destroy U"

Inês Marques Lucas - "Quantos Queres"

Luca Argel ft. Pri Azevedo - "Quem Foi"

Napa - "Deslocado"

Entre os autores confirmados para o festival deste ano estão talentos consagrados e novas vozes da música nacional. São os autores convidados pela RTP (por ordem alfabética): A Cantadeira, Beato, Bluay, Bombazine, Emmy Curl, EU.CLIDES, Fernando Daniel, Jéssica Pina, Luca Argel, Marco Rodrigues, Margarida Campelo, Os Napa, Peculiar e Tiago Sampaio.

Capital da Bulgária, Diana Vilarinho, HENKA, Inês Marques Lucas, JOSH e Xico Gaiato são os artistas selecionados entre 633 propostas submetidas através do processo de livre submissão de canções.

A primeira semifinal, marcada para o dia 22 de fevereiro, será conduzida por Jorge Gabriel e José Carlos Malato. Já a segunda ronda de atuações, a 1 de março, será apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Aráujo.

Tal como nos últimos anos, a final, que está marcada para o dia 8 de março, nos estúdios da RTP em Lisboa, será apresentada por Vasco Palmeirim e Filomena Cautela.